Pro League : Play-Offs et descente, les différents scénarios... et les vérités statistiques

Pour passer devant in extremis, Ostende doit donc battre le Cercle Bruges ET espérer une défaite des Mauves au Stayen. Le KVO passerait ainsi au bénéfice de sa victoire supplémentaire.

The Final Countdown. Le Jugement Dernier. Ce dimanche soir, tous les verdicts seront tombés. Qui, d’Anderlecht ou Ostende, grattera la dernière place en Champions Play-Offs (le nouveau nom des Play-Offs 1) ? Qui (ils sont… 7 candidats !) composera les Europe Play-Offs (aka les ex-Play-Offs 2) ? Qui, de Mouscron ou Waasland-Beveren, basculera directement en D1B ? Voici les scénarios des possibles. Accrédités par des paramètres statistiques et de forme. Bienvenue en Pro-League version Intelligence Artificielle.

Standard et Beerschot : les mieux placés pour les Europe Play-Offs - © JASPER JACOBS - BELGA

EUROPE PLAY-OFFS

La première des 4 places est déjà dévolue à Ostende ou Anderlecht.

Pour les 3 places restantes, il reste 6 candidats : le Beerschot, le Standard, Zulte Waregem, La Gantoise, Malines et Louvain. Les quatre premiers cités (qui justement… s’affrontent !) ont leur sort en main : une victoire, et la qualif est assurée. Pour Malines (à Courtrai) et Louvain (contre Waasland-Beveren), un succès ne serait pas forcément suffisant, vu leur nombre inférieur de victoires.

Le Beerschot (47 points, 14 victoires) est qualifié s’il ne perd pas à Sclessin ou s’il y fait match nul. Même une défaite le qualifierait… si Zulte, Gand, Malines et Louvain ne gagnent pas.

Le Standard (47 pts, 12 victoires) est qualifié s’il bat le Beerschot. Un partage sera suffisant… sauf si Zulte (ou Gand), Malines ou Louvain gagnent de concert. Avec une défaite, ça passe aussi pour les Rouches… si Zulte-Gand accouche d’un vainqueur ET que Malines et Louvain ne gagnent pas.

Zulte Waregem (46 pts, 14 victoires) est qualifié s’il bat Gand… ou s’il fait match nul et que ni Malines, ni Louvain ne gagnent. Une défaite serait fatale aux Boeren.

La Gantoise (46 pts, 13 victoires) doit gagner à Zulte Waregem ; un partage suffit aussi aux Gantois si le Standard perd, et que le tandem Malines-Louvain ne gagne pas.

Malines et OHL (tous deux 45 pts et 12 victoires… avec juste un but d’écart au goal-average !) doivent gagner… tout en espérant une victoire du Beeschot à Sclessin ET un partage entre Zulte et Gand.

DESCENTE DIRECTE

Mouscron (31 points) et Waasland (28, tous deux 7 victoires) pourront, au mieux, atteindre le barrage. Si Mouscron grappille à Bruges, il évite la descente directe (et à condition bien sûr qu'il obtienne sa licence...). Le seul espoir waeslandien se conjugue donc en un succès à Louvain doublé d’un revers hurlu au Breydel.