Le Club de Bruges recevait un Standard malade ce dimanche. Les champions de Belgique se sont d’ailleurs rapidement mis à l’abri via des buts de Bas Dost et de Charles De Ketelaere avant que les hommes de Luka Elsner ne recollent au score. Un point qui ne satisfait pas l’entraineur brugeois, Philippe Clément. "On a dominé la première période sans concéder d’occasions, on marque deux buts et on se rapproche même du troisième. Mais on encaisse sur une erreur individuelle et ça change tout".

Bruges a l’habitude de jouer haut et laisse donc des espaces à l’adversaire. Mais ce n’est pas la cause principale du partage selon Clément. "On a eu une bonne mentalité pour essayer de marquer le troisième but mais on a laissé trop d’espaces au Standard, ils en ont bien profité. Cependant, on encaisse sur des erreurs individuelles de joueurs qui en commettent une fois tous les dix ans. Mais c’est le foot, on gagne ensemble et on perd ensemble".

Un point de gagné ou deux de perdus après ce choc ? L’ancien défenseur est catégorique. "On perd un point ce dimanche, surtout quand on analyse la première mi-temps".

Toutes les équipes du haut perdent des points sauf…. l’Union Saint-gilloise. Les Bruxellois sont-ils de sérieux candidats au titre ? L’ancien T1 de Genk préfère botter en touche. "Oui, tous ceux qui prennent des points le sont. Mais je ne pense pas à ça. C’est encore un marathon, on doit juste penser à nous. On doit faire plus et mieux, et ne surtout pas perdre des points comme ça".