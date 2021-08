Accroché par le petit frère du Cercle vendredi soir (1-1), le Club de Bruges confirme que le moteur tarde à chauffer en ce début de saison. Même si le bilan comptable est loin d'être honteux (5/9), c'est plutôt la manière qui inquiète, les Blauw&Zwart étant souvent passés par le chas de l'aiguille pour grappiller leurs quelques points.

Forcément, après ce nouveau partage dans le derby brugeois, l'humeur était plutôt à l'introspection du côté du coach, Philippe Clément, surtout au vu du scénario et de ce but de l'égalisation encaissé en fin de match.

"On a mal défendu, mais on savait qu'en ne menant que d'un but, on s'exposait au retour du Cercle. Et quand votre adversaire sait se montrer très efficace, vous perdez des points. On a essayé de planter un 2e but, on a mis la pression après la mi-temps mais on n'est pas parvenu à marquer.

On a gâché pas mal d'occasions, c'était une rencontre vraiment bizarre. On a eu assez d'occasions pour marquer plusieurs fois et remporter les trois points. Au final, on ne leur laisse pas grand-chose, mais on perd deux points" concédait le T1 des Brugeois presque de façon fataliste.

Un Cercle qui a marqué sur son premier (et seul) tir cadré de la rencontre. De quoi nourrir quelques regrets (et reproches) de Clément envers ses joueurs ? "Non, je n'ai rien à leur reprocher. On gagne ensemble et on perd ensemble. On doit en tirer les leçons pour se montrer encore plus affamés et inscrire ce 2e ou 3e but qui nous aurait fait du bien. On a eu les moments pour le faire. C'est le genre de soirées auxquelles on doit parfois faire face en tant que joueur ou entraîneur" concluait-il au micro de la Pro League.