Une victoire est toujours plus belle lorsqu’il faut aller la chercher. Sur le terrain de Charleroi, Bruges a mis du temps mais a bien fini par s’imposer 0-1. Au micro d’Eleven Sports, Philippe Clement était forcément ravi de la tournure des évènements.

L’entraîneur brugeois a d’abord évoqué le niveau général de la rencontre. "Ce n’est pas le genre de match qui se finit par 0-0. On a eu deux belles équipes aujourd’hui qui jouaient vraiment pour gagner. Elles ont offert un vrai spectacle pour tous ceux qui ont regardé le match."

Il est ensuite revenu sur l’importance de ces trois points et de la force physique de ses joueurs. "C’était important trois jours après un exploit en Europe d’être ici avec toute la concentration et la volonté contre un adversaire vraiment fort et de jouer jusqu’à la fin pour obtenir les trois points. On a gardé la motivation pour gagner le match jusqu’au bout et je suis vraiment content de ça. On travaille beaucoup sur l’aspect physique qui doit être l’une de nos forces car on joue tous les trois jours jusqu’à fin décembre."

Le coach s’est refusé à mettre un joueur spécialement en avant même s’il a évoqué la rencontre de certains d’entre eux. "Mignolet a joué un match comme nous en avons l’habitude. Quelques actions étaient tout de même hors-jeu et n’étaient sifflées qu’après. Tout le monde a fait un grand match. C’était aussi une première pour deux nouveaux, Wesley et Maouassa, c’est impossible que cela soit parfait. C’est important de prendre les automatismes et la condition. Je pense déjà au prochain match contre OHL qui sera très difficile. Ne pas avoir de match en milieu de semaine pourrait donner un extra à mes joueurs."