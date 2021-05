Pro League : Peter Maes quitte Saint-Trond pour prendre les rênes du Beerschot

La valse des entraîneurs se poursuit en Belgique. Après le départ de Karim Belhocine et l’arrivée d’Edward Still à Charleroi, le Beerschot a annoncé la signature de Peter Maes pour 3 saisons ce jeudi.

Arrivé à Saint-Trond en décembre 2020, Peter Maes quitte déjà les Canaris pour la province d’Anvers alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2023 avec les Trudonnaires. "J'ai choisi le Beerschot parce qu'en tant qu'entraîneur, je veux toujours viser le plus haut possible", a déclaré Maes. Le coach de 56 ans découvre ainsi son cinquième club de Pro League après avoir entraîné Malines, Lokeren, Genk et Saint-Trond.

On ne sait pas encore si Will Still, qui avait pris les rênes du Beerschot après le départ d’Hernan Losada pour la MLS, restera au sein du club en tant que T2 ou s’il prendra définitivement la porte.