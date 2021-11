Pro League : pas de penalty pour Anderlecht contre Charleroi selon le Département Arbitrage

Charleroi-Anderlecht : le résumé - Pro League : J16 - 27/11/2021 Anderlecht renoue avec la victoire sur le terrain de Charleroi grâce à un doublé de Sergio Gomez et un but de Refaelov. Grâce à ce succès, les Mauves reviennent à un point de leurs adversaires du jour et deux de la place de dauphin.