Pro League: pas de montant ou de descendant si la moitié des matches n'est pas jouée

La Fédération Belge de Football (Belgian FA) ne veut plus revivre un printemps et un été comme ceux de cette année et a pris les devants en vue de la prochaine saison de Pro League. Submergée par les recours suite à l'arrêt du championnat, la Fédération a décidé qu'il n'y aurait pas de champion ni de descendant si la saison était interrompue avant que la moitié des matches de la phase classique ne soit disputée.

Comme le rapporte Sporza ce vendredi, le Conseil supérieur de la Fédération a légalement prévu qu'en cas de force majeure, des verdicts sportifs pourraient tomber après le dernier match de championnat joué. Ce cas de figure serait cependant valable uniquement à condition que toutes les équipes se soient affrontées au moins une vois et que la moitié de la phase classique soit terminée. Si cette condition n'est pas remplie, la saison sera annulée. La distribution des tickets européens sera, elle, basée sur les performances des 5 dernières saisons.