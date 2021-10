Saint-Trond et Anderlecht se sont quittés sur un partage au terme d’un match au scénario un peu fou (2-2). Malmenés par un STVV séduisant mais maladroit, les Bruxellois ont joué avec leur bonheur. Ils menaient 1-2 grâce aux penalties de Refaelov et Gomez. Et puis ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu suite à un auto-but de Harwood-Bellis. Les Mauves font du surplace au classement après ce quatrième partage consécutif.

Anderlecht ou pas, Saint-Trond ne renie pas ses principes. Les Trudonnaires harcèlent le porteur du ballon et ne laissent pas de répit à l’adversaire. Les Mauves sont étouffés et peinent à relancer. Saint-Trond profite des pertes de balle pour se montrer dangereux. La première mi-temps est folle, les occasions se succèdent. Le plus souvent devant Van Crombrugge. Brüls (18e), Hayachi (20e, 25e) et surtout Bauer (36e) gaspillent. Le Sporting hérite aussi de belles possibilités via Kouamé (19e) et Zirkzee qui trouve l’extérieur du poteau (23e). A la mi-temps, le marquoir affiche toujours 0-0. Et on se demande comment.



Les buts arrivent après la pause. Saint-Trond joue toujours aussi haut. Kouamé file dans la profondeur et s’effondre dans le rectangle. Contact avec le pied de Teixeira ou avec Schmidt ? Sur les images, difficile d’être affirmatif. Les Canaris sont furieux. Refaelov ne fait pas de sentiment et fait 0-1 (48e).



Anderlecht est devant, mais le Sporting joue avec son bonheur. Olsson et Refaelov cafouillent une relance. Cette perte de balle anodine le long de la touche mène à l’égalisation. Konaté trompe Van Crombrugge de l’extérieur du rectangle sur la 17e tentative du STVV ! (1-1, 56e). Une tête de Teixeira atterrit sur la barre (72e).



Le Sporting est dans les cordes, mais il tient encore debout. Durkin tente de dégager dans le rectangle. Il accroche aussi le pied de Raman. Monsieur Boucaut consulte le VAR et indique à nouveau le point de penalty. Refaelov sorti, Gomez prend ses responsabilités. Sa frappe du gauche nettoie la lucarne (78e).



Anderlecht recule. Et comme d’autres équipes avant lui ce week-end, il craque dans les arrêts de jeu. Harwood-Bellis tente de dégager une frappe de Leistner. Il l’expédie au fond de ses propres filets et octroie bien involontairement le point du partage au STVV. Une unité amplement méritée au vu d’un match où les Canaris arrosés la cage de Van Crombrruge (26 tirs dont 8 cadrés).