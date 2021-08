Pro League : Ostende renverse Seraing en deux minutes, Eupen s’impose face à Saint-Trond et prend la 3e place

Après sa lourde défaite sur le terrain du Sporting d’Anderlecht (3-0) la semaine dernière, Seraing s’est à nouveau incliné ce samedi (1-2) face à Ostende lors de la 4e journée de Pro League.

Les Métallos avaient pourtant ouvert le score en toute fin de première période via un superbe coup-franc du Français Youssef Maziz (1-0, 45+4').

Mais Seraing va s’écrouler en l’espace de deux minutes dès le début de la seconde période. L’attaquant ostendais Makhtar Gueye remporte trop facilement son duel, crochète Wagane Faye et fixe Guillaume Dietsch (1-1, 47'). Et dans la foulée, Thierry Ambrose donne l’avantage aux Côtiers profitant de la défense trop laxiste des Sérésiens (1-2, 49').

Malgré l’exclusion de Alfons Amade, les Ostendais vont inscrire un troisième but. Auteur des deux premiers assists, Nick Baetzner se transforme en buteur et fait 1-3 (73'). En fin de match, Maziz inscrit un doublé (83') mais ce but ne changera rien : Ostende s’impose 2-3 !

Avec cette belle victoire en déplacement, Ostende prend la 2e place du championnat (9/12) et rejoint l'Union (vainqueur de Courtrai 2-0) en tête alors que Seraing reste en 15e position avec 3 points.