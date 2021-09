Ostende et le Beerschot avaient rendez-vous ce samedi après-midi à la côte. Sans trembler, les locaux se sont imposés 3-1 et laissent le club anversois au fond du trou.

Le départ de Peter Maes n’a donc pas, encore, eu l’effet espéré. Dans leur première rencontre suite au départ de l’expérimenté entraîneur, les Rats ont réalisé une entame de rencontre tout simplement catastrophique. Après même pas deux minutes, Bätzner se retrouve dans le grand rectangle et se fait accrocher par Frans. Malgré les protestations du défenseur, l’arbitre désigne le point de penalty après avoir été regardé les images lui-même.

Gueye prend ses responsabilités et trompe Vanhamel à contre-pied (5'). Il ne faut même pas deux minutes supplémentaires aux Ostendais pour doubler leur avantage au score. Sur corner, Gueye saute plus haut que tout le monde et place une tête mal repoussée par Vanhamel qui offre un cadeau inestimable à Capon et n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets anversois (7').

Bien plus présent offensivement, le KVO contrôle tranquillement jusqu’à la pause.

►►► À lire aussi : Peter Maes n’est plus l’entraîneur du Beerschot

Alors que le Beerschot était revenu avec de bien meilleures intentions après la mi-temps, Amade ne laisse aucune chance à Vanhamel sur une frappe croisée qui transperce la défense anversoise (66'). À quelques minutes de la fin, les visiteurs réussissent tout de même à réduire sur le score sur une réalisation chanceuse de Soumaré. Sur le centre de Halaima, l’attaquant sénégalais ne peut toucher le ballon que de la cuisse. Osifo tarde à dégager et laisse Hubert s’emparer du ballon au dernier moment. Plusieurs secondes plus tard, l’arbitre indique finalement que le ballon avait bien franchi la ligne. Le score ne bouge plus.

Après trois défaites de suite, le KVO renoue avec la victoire, ce qui lui permet de remonter à la sixième place au classement général alors que le Beerschot reste bloqué à la dernière place avec un petit point, à six unités d’OHL.