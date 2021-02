Pro League : Ostende rate le coche à Eupen, Mouscron perd encore

Ostende, vainqueur de Genk cette semaine (3-1) , se déplaçait à Eupen avec l’objectif d’engranger les trois points afin de rester dans la course aux playoffs. Après une première mi-temps sans le moindre but, Andrew Hjulsager débloque la situation pour Ostende après un beau centre à ras de sol de Jelle Bataille (0-1, 50'). En fin de rencontre, Amara Baby , monté à la 71e minute, égalise sur une belle frappe du pied gauche qui laisse Guillaume Hubert pantois (1-1, 84').

Sur le coup de 18h30, Mouscron, qui reste sur 3 défaites consécutives en championnat, accueillait le Cercle de Bruges dans une rencontre plus qu’importante pour la lutte pour le maintien.

Et le match commence mal pour les Mouscronnois. Peu avant le quart d’heure, Ike Ugbo donne l’avantage aux visiteurs sur un coup de tête (0-1, 13'). C'est le douzième but de la saison pour l’attaquant anglais. Ugbo est d’ailleurs tout proche d’inscrire le deuxième but des siens mais sa frappe s’écrase sur le poteau de Herve Koffi (30'). A la pause, Mouscron est inexistant et le Cercle mène logiquement.

En deuxième période, Mouscron change de visage et s’offre quelques opportunités pour marquer mais c’est le Cercle qui aggrave le score. Kevin Denkey trompe Koffi d’une frappe du pied droit dans le rectangle (0-2, 88'). Dans la foulée, Mouscron sauve l’honneur via Christophe Lepoint (1-2, 90') mais le Belge ne peut empêcher la défaite des siens.

Avec cette victoire, le Cercle réalise une excellente opération puisque les hommes de Yves Vanderhaeghe reviennent à la hauteur de leur adversaire du jour. Les deux clubs comptent 26 points, 2 de plus que la lanterne rouge Waasland-Beveren qui accueille le Sporting de Charleroi ce samedi soir à 20h45.