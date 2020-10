Pro League : Ostende met un vent à Zulte-Waregem et surfe toujours sur sa belle lancée

Au terme d'une rencontre... atypique, Ostende s'est largement imposé 3-0 face à Zulte-Waregem. Atypique parce que pendant de longues séquences en première mi-temps, les Côtiers ont été dominés par une équipe de Zulte incisive mais pas assez efficace. Et après avoir fait le dos rond face aux assauts adverses, Ostende s'est réveillé et a atomisé Zulte en quelques minutes seulement.

C'est d'abord Vandendriessche qui a concrétisé un centre au second poteau de Sakala pour ouvrir la marque (32'). D'Arpino a ensuite surgi dans la foulée sur coup-franc pour faire le break (33') avant que le même Sakala (37') ne plante sa petite rose personnelle pour faire 3-0. En 5 minutes chrono, Ostende a pris le large et s'est mis à l'abri dans cette rencontre. Malgré de nombreuses velléités offensives lors du second acte, Zulte n'est jamais parvenu à réduire la marque et s'incline donc lourdement.

Equipe en forme du moment (13/15), Ostende poursuit sur sa belle vague victorieuse et vient s'immiscer dans le Top 8, à égalité avec le Cercle de Bruges et à trois petits points du Top 4. Du côté de Zulte, c'est la soupe à la grimace avec des Flandriens qui restent sur 4 défaites en 5 matches (et un point sur 18) et pointent à une bien décevante 15e place.