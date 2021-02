Pro League : Ostende bat lourdement Genk, la course aux Playoffs 1 complètement relancée

Ostende a battu Genk pour s’offrir une place de choix dans le top 4 (3-1). Les Côtiers, menés au score, sont revenus dans le match à la faveur d’erreurs défensives répétées de la défense limbourgeoise.

Dans cette rencontre à rejouer de la 27e journée de championnat, Ostende reçoit Genk pour un choc à retardement. Genk est en nette perte de vitesse (6 sur 21) malgré sa qualification en Coupe face à Courtrai. Les hommes de van den Brom le savent : Ostende a pris des points contre pratiquement tous les grands cette saison et reste une équipe intense à jouer.

Confirmation de l’intensité de la partie dès les premières minutes : Theo Bongonda, parti au but, est arrêté fautivement par Guillaume Hubert. L’ancien Rouche est obligé de se retourner sur le penalty de Paul Onuachu. 0-1.

Mais dans la foulée, Genk connaît deux minutes en enfer : Carlos Cuesta commet deux fautes dans le rectangle pour autant de penaltys sifflés, et Gueye se charge des deux transformations. C’est deux penaltys à un, et c’est Ostende devant. En guise de sanction, van den Brom change le malheureux Cuesta avant même la mi-temps.

Au retour des vestiaires, c’est Arthur Theate qui s’illustre. Le défenseur, passé deux fois à Genk durant sa formation, décoche une frappe somptueuse sur un ballon en dehors de la surface qui trompe le malheureux Maarten Vandevoordt. Révélation de la saison côté ostendais, Theate inscrit le troisième but ostendais de la soirée et le troisième de sa saison. Munoz aurait pu tout relancer peu avant le dernier quart d'heure, mais son tir trouvait le poteau. 3-1 score final.

Genk a vu son avance sur la concurrence réduite à peau de chagrin : les Genkois coincent à la troisième place du classement avec 43 unités. C’est seulement une de plus que … le KV Ostende, nouveau quatrième, ex-aequo avec Anderlecht. La troisième place n’est plus utopique pour le peloton de poursuivants coincés entre la 5e place (Anderlecht – 42 points) et la 12e (La Gantoise – 36 points).