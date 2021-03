Pro League : OHL partage à Eupen après avoir mené trois fois (3-3)

Eupen et OHL se sont quittés dos à dos au terme d’un match fou (3-3) lors de la 29e journée du championnat de Belgique. Les Universitaires n’ont pas réussi à l’emporter sur le terrain d’Eupen après avoir pourtant mené à trois reprises.

On assiste à une première mi-temps de haut vol avec de nombreuses occasions et pas moins de quatre buts. Dès la 7e minute de jeu, Knowledge Musona se fait accrocher dans le rectangle adverse. Smail Prevljak se charge de tirer le pénalty pour Eupen… mais Rafael Romo détourne le ballon tiré en plein centre du but (0-0, 7e).

Peu avant la demi-heure, Casper de Norre sert Kristiyan Malinov aux alentours du grand rectangle. Le milieu de terrain bulgare se retourne et envoie une très belle frappe au fond du but de Theo Defourny (0-1, 27e). Eupen égalise dans la foulée sur une belle volée de Jonathan Heris (1-1, 29e). Peu après, Thomas Henry redonne l’avantage à OHL et marque son vingtième but de la saison (1-2, 36e).

En fin de première période, l’arbitre siffle un nouveau pénalty pour Eupen. Prevljak laisse cette fois Musona s’en charger après son échec en début de match. L’attaquant zimbabwéen ne tremble pas et fait 2-2, score à la pause.

La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme que la première. Vaclav Jemelka sert parfaitement Xavier Mercier en profondeur, ce dernier ne manque pas son face à face et redonne l’avantage aux visiteurs (2-3, 55e). On pense alors que les Universitaires ont fait le plus dur mais une nouvelle fois, les Eupenois reviennent dans la partie grâce à Musona, à la limite du hors-jeu (3-3, 67e). La fin de rencontre ne verra aucune équipe prendre l’avantage sur l’autre. Un match emballant qui ne fait certainement pas les affaires d’OHL qui se voit ralenti dans la course aux playoffs 1.

Au classement, OHL remonte à la sixième place avec 44 points. De son côté, Eupen grimpe en 13e position avec 37 points, à 10 longueurs du premier relégable Mouscron (qui a disputé un match de moins).