Pro League : Nouvelle défaite de Genk, le Beerschot se relance

La mauvaise série du Racing Genk se poursuit en Pro League. Après les défaites face à Anderlecht et à Ostende, les Limbourgeois se sont inclinés 1-2 à domicile face au Beerschot lors de la 27e journée du championnat de Belgique.

Après une première mi-temps sans le moindre but, c’est le Beerschot qui a ouvert le score grâce à un magnifique but de Jan van den Bergh (0-1, 65'). Genk ne lâche rien et réagit avec Paul Onuachu qui place sa tête sur la barre de Mike van Hamel (76'). Les Limbourgeois se créent encore diverses occasions mais ce sont les Rats du Kiel qui vont plier le match. Sur pénalty, Raphael Holzhauser inscrit son 13e but de la saison (0-2, 82'). En fin de rencontre, Patrik Hrosovsky envoie une volée surpuissante dans la lucarne et sauve l’honneur de Genk (1-2, 90 + ').

Au classement, Genk se maintient à la troisième position avec 43 points mais voit ses poursuivants se rapprocher de plus en plus dangereusement. De son côté, le Beerschot fait un bond dans le top 6 de notre compétition avec 40 points aux côtés du Standard, de Malines, d’OHL et de Zulte Waregem.