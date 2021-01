Pro League : Nils Van Brantegem passe de la Pro League à la fédération

Nils Van Brantegem travaillera dès le 1er février pour l’Union belge de football et non plus pour la Pro League. Pierre François, directeur général de l’association des clubs professionnels, l’a annoncé mardi lors de l’assemblée générale. Ce 'transfert' s’inscrit dans le cadre de la politique de bonne gouvernance instaurée par les deux autorités du football belge et ainsi éviter tous conflits d’intérêts. La Pro League est donc à la recherche d’un nouveau Chief Financiel Officer (CFO).

Van Brantegem, impliqué depuis des années dans le football professionnel, combinait trois fonctions à la Pro League : manager des licences, de manager du calendrier et CFO. Un audit de la société de conseil Deloitte a montré qu’un tel cumul n’était pas sain.