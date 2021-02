Pro League : Mouscron prend une gifle à Gand, triplé de Yaremchuk - © JOHN THYS - BELGA

La Gantoise - Mouscron : Le résumé (4-0) - Football - 15/02/2021 La Gantoise a battu Mouscron 4-0 en clôture de la 26e journée de Pro League ce lundi soir. Yaremchuk (28e, 85e et 90e+1) a réalisé un triplé et Tissoudali (70e) a inscrit le quatrième but gantois. La Gantoise renoue avec la victoire après trois partages de rang et, tout en occupant la 12e place, revient à 6 longueurs du top-4.