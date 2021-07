Pro League : Michel-Ange Balikwisha "C’est le Standard qui m’a poussé à partir"

Michel-Ange Balikwisha qui quitte le Standard, partie 2, chapitre 3. Critiqué pour forcer son départ à l’Antwerp, le joueur a brisé le silence chez nos confrères du Soir.

C’est le feuilleton de ces derniers jours et il n’est pas près de s’arrêter. Annoncé sur le départ, Michel-Ange Balikwisha a décidé de finalement refuser l’offre de Bruges, préférant partir à l’Antwerp. Devant le refus du Standard d’accepter l’offre anversoise, le joueur a activé la loi de 1978 pour forcer son départ. Devant l’emballement médiatique de cette affaire, le joueur a préféré sortir du silence.

Le jeune joueur explique d’abord avoir été "blessé" par certains commentaires des supporters des Rouches tout en admettant les comprendre puisqu’ils ne connaissaient pas toute l’histoire. Sur son choix de privilégier l’Antwerp à Bruges, il avance des arguments sportifs et financiers. À Anvers, le joueur avait "la garantie de jouer et donc de poursuivre sa progression, pas à Bruges".

L’ailier regrette la situation et aurait aimé que le Standard accepte l’offre proposée par le Great Old à savoir 4,5 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus et 20% à la revente. Il explique donc ici avoir été "dérangé" par les agissements du Standard qui "a voulu imposer son choix et décider lui-même de la suite de sa carrière". Le joueur de 20 ans affirme même qu’il "aurait privilégié le Standard si le club s’était aligné sur ce que l’Antwerp lui avait proposé", rappelant au passage que c’est son club qui l’a poussé vers la sortie pour des raisons financières.

Et l’avenir désormais ? Le Diablotin ne sait pas ce qu’il en sera et "va continuer sa préparation tout seul en attendant que les choses se décantent".