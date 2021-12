Pro League : Menée 0-2, l’Union arrache la victoire face au Cercle grâce à un grand Mitoma

L’Union recevait le Cercle de Bruges pour la 20e journée de Pro League. Et l’Union a joué à se faire peur. Menés 0-2 sur leur pelouse, les hommes de Felice Mazzu sont revenus au score tout d’abord grâce notamment à un gros match de Mitoma et avec le soutien du public. Mais il était dit que ce ne serait pas fini. L’Union a eu un peu de chance en fin de match avec un but contre son camp de Daland. Avec cette victoire, l’Union met la pression sur Bruges qui reçoit Anderlecht ce dimanche.

Si l’on avait dû écrire le compte rendu à l’avance de ce match, jamais nous n’aurions imaginé à nouveau un tel scénario.

Petit retour en arrière. Nous sommes le 16 octobre. L’Union est menée 0-2 à la pause et renverse finalement Seraing 4-2.

Ce samedi 18 décembre, c’est à peu de chose près ce qu’il s’est passé face au Cercle de Bruges. Menés 0-2 à la mi-temps (buts de Utkus et Matondo) en ayant énormément gaspillé d’actions, les hommes de Felice Mazzu vont à nouveau renverser la vapeur. Et c’est à nouveau grâce à Mitoma, grand artisan du retour lors de la victoire contre Seraing, que l’Union sonne la révolte.

Les locaux vont tout d’abord réussir à faire 2-2 (via Mitoma et Nieuwkoop). Et alors qu’on pense se diriger vers un partage, une erreur de Daland, qui trompe un bon Didillon, permet à l’Union d’engranger une 4e victoire de suite.

Avec cette victoire, l’Union prend provisoirement sept points d’avance au classement général sur le FC Bruges qui reçoit Anderlecht ce dimanche à 13h30.