Pro League : Mené, Eupen s’en sort face à un Beerschot en panne sèche

Eupen a pris la mesure d’un Beerschot en grande difficulté ces dernières. L’inévitable Smaïl Prevljak, Konan Ndri et Menno Koch ont fait oublier à l’ouverture du score Marius Noubissi (3-1). Pour sa première en tant que T1, Will Still, plus jeune entraîneur à coacher en Pro League, n’a pas pu enrayer la spirale négative.



Si l’an neuf a donné un nouvel élan aux Pandas (10/15), c’est loin d’être le cas des Anversois dont la série de match sans victoire se prolonge. Elle compte désormais 8 rencontres.



Les Germanophones ont été menés rapidement mais ils sont revenus dans le match sans paniquer. Toute la différence entre une équipe en confiance et un adversaire qui enchaîne les revers.



Dans une situation idéale après le but de Noubissi (2e), le Beerschot a une nouvelle fois été trop fragile derrière. La pire défense de l’élite (avec Waasland-Beveren) a encore encaissé à trois reprises. Prevljak a relancé Eupen et a confirmé son rôle de talisman. Quand il marque, son équipe ne perd pas. Opportuniste, il était à la bonne place pour reprendre une frappe de Ndri repoussée par Mike Vanhamel (10e). Le feu follet ivoirien a eu un éclair de génie en fin de mi-temps après une interception de Prevljak. Un crochet et tir surpuissant du gauche plus tard, Eupen était devant (40e). Koch a soldé les comptes après la pause.



Au classement, Eupen rejoint un Beerschot en chute libre. Les Anversois, encore sur le podium mi-décembre, ne sont plus que 10es.