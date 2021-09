Ce sont les hommes de Vincent Kompany qui se montrent les plus entreprenants en début de partie avec un premier gros danger à la septième minute de jeu. Sur un corner donné côté gauche, Bruno Godeau repousse le ballon sur Kouamé qui trompe presque Sinan Bolat . Quelques minutes plus tard, Anderlecht inquiète à nouveau sur un corner mais la tête de Taylor Harwood -Bellis passe au-dessus.

Tout n’est pourtant pas rose pour les Gantois puisque Laurent Depoitre , touché au dos, ne remonte pas sur la pelouse en deuxième mi-temps. Une période commencée à merveille par les Mauves qui amènent du danger via des tirs de Refaelov et Yari Verschaeren mais Bolat est à nouveau présent pour sauver les siens.

Héros en première mi-temps, Castro-Montes commet une faute évitable sur Gomez dans la surface, peu avant l’heure de jeu. L’arbitre de la rencontre, Eric Lambrechts, n’hésite pas une seconde et accorde un penalty aux Bruxellois. Refaelov, dont c’était l’occasion de se racheter après son penalty manqué dans la même surface face à Vitesse, transforme cette fois-ci le tir au but et célèbre son Soulier d’Or de la plus belle des manières.