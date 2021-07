Le premier match de la journée inaugurale de la Pro League au programme dimanche a vu le FC Malines, mené 0-2, battre l'Antwerp 3-2. Les buts de Michael Frey (18e) et de Manuel Benson (56e) n'ont pas suffi puisque Ritchie De Laet (60e, autogoal) et Ferdy Druijf (73e, 74e) ont donné les trois points aux Malinois. Les autres matches à l'affiche: le Club Bruges accueille Eupen (16h00), Anderlecht joue son derby contre l'Union Saint-Gilloise (18h30) et Saint-Trond affronte Gand (21h00).

A Malines, Wouter Vrancken a aligné trois nouveaux venus: l'attaquant Hugo Cuypers, le défenseur Vinicius Souza et le milieu Samuel Gouet. Par contre, Igor De Camargo (ménisque) et Joachim Van Damme (ischios-jambiers) n'étaient pas opérationnels. Brian Priske a misé sur un duo d'attaque avec Abderahmane Soussi, arrivé de l'Union Saint-Gilloise, et Frey, qui était à Waasland-Beveren la saison passée. Le Danois a toutefois dû se passer de Koji Miyoshi, qui est aux Jeux Olympiques avec le Japon, et de Michel-Ange Balikwisha, le transfert le plus cher de l'Antwerp s'étant blessé au quadriceps à l'entraînement.

Cela n'a pas empêché l'Antwerp de se mettre en évidence : Benson a obligé Gaëtan Coucke à sortir un ballon chaud (7e) et un tir de De Laet est passé juste à côté (8e). L'arrivée de la pluie n'a pas changé la donne et après avoir arraché le ballon à Jordi Vanlerberghe, Frey a ouvert la marque avec l'aide d'une déviation de Sousa (18e, 0-1). Soutenus par leurs supporters rappelés à l'ordre pour ne pas respecter les consignes sanitaires, les Malinois se sont heurtés à un Jean Butez bien attentif. Le gardien anversois a dévié un tir de Kerim Mrabiti avant de contrer un envoi de Druijf, qui avait bénéficié du rebond (25e).

Alors qu'ils avaient maintenu le niveau d'intensité élevé en première période, les Malinois ont vu un envoi de Vanlerberghe être dévié sur la transversale par Butez (51e). Par contre, l'Antwerp était plus efficace et Benson a doublé l'écart (56e, 0-2). Les visités ont de nouveau repris l'ascendant mais après voir eu la main ferme sur une tentative de Gouet, Butez a été surpris par un tir du Camerounais dévié par De Laet (60e, 1-2). C'était le tournant du match: Druijf a égalisé d'un geste acrobatique sur une reprise de la tête de Cuypers renvoyée par Butez (73e, 2-2) Dans la foulée, le Néerlandais a signé le premier doublé de la saison (74e, 3-2).