Le Standard s’est finalement imposé sur le fil à Zulte-Waregem (1-2). Dans une rencontre très équilibrée, les Rouches ont réussi à émerger grâce à Tapsoba. Au micro d’Eleven, Mbaye Leye était forcément ravi.

L’entraîneur sénégalais a d’abord insisté, une nouvelle fois, sur les valeurs qu’il veut voir sur le terrain. "Ce sont les valeurs que l’on veut retrouver. On a décidé tous ensemble de jouer avec cette mentalité qu’on a toujours connue ici. C’est le genre de matches qu’on aurait pu perdre dans le passé, il faut continuer comme cela. Aujourd’hui, on voit la mentalité avec laquelle on défend ce but tous ensemble. Les joueurs que j’ai connaissent les valeurs du Standard. Contre Genk et aujourd’hui, ils ont décidé de verser leurs primes aux gens sinistrés de Liège et de Verviers. Ils savent que Liège, ce n’est pas qu’eux. Cela ressemble à la mentalité que je veux dans ce club."

Malgré cela, l’ancien attaquant est conscient du travail à fournir. "L’opposition joue un rôle sur l’intensité et le rythme du match qui était équilibré. On est venu chercher la victoire grâce à la mentalité. On a également pu compter sur Arnaud Bodart et un banc frais qui a pu apporter quelque chose. Je laisse beaucoup de libertés aux milieux de terrain, mais il y a moyen de gagner les duels à la reconversion, c’est un point à retravailler."

Le but victorieux inscrit par Tapsoba sur une passe de Dønnum, montés tous les deux au jeu, montre la profondeur d’effectif du groupe liégeois, ce qui ravit l’entraîneur des Rouches. "Cela répond à la concurrence qu’on veut mettre en place. La manière avec laquelle on veut jouer est intense et physique. Avec les joueurs qui vont encore arriver, on peut espérer faire beaucoup mieux que l’année passée. On connaît toujours l’ambition qu’on a dans cette transition mais on joue match par match. Pour notre prochain match contre l’Antwerp, on sait qu’ils ont des qualités physiques même si l’entraîneur a changé."