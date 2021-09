Le Standard s’est incliné à domicile lors du premier Clasico de la saison. Au terme d’un match décousu qui a vu le club liégeois disputer la quasi-totalité de la rencontre avec un homme en moins suite à l’exclusion d'Ameen Al-Dakhil, Mbaye Leye regrette cette phase. "C’est un début de match très compliqué parce que cette exclusion chamboule tout ce qu’on avait préparé durant la semaine. A dix et même à neuf, on a retrouvé un Standard plus conquérant même si le match était fini après cinq minutes".

L'entraineur du Standard a alors dû motiver ses troupes après un début de match hostile. "Il fallait trouver les ressources pour rester dans le match. Il faut montrer qu’il y a une manière de défendre à dix, on a bien fait ça en deuxième mi-temps. On a montré une très belle mentalité. Ce genre d’erreurs (la carte rouge de Al-Dakhil, NDLR) peut arriver quand on joue avec de jeunes joueurs. C’est un garçon que je tiens tout de même à féliciter, il a été phénoménal depuis le début de saison et il reste un joueur important dans le noyau".

Les Rouches n’ont pas fini à dix mais bien à neuf, suite à l’exclusion, pourtant évitable, de Collins Fai en fin de rencontre. "A ce moment-là, le Standard pousse pour revenir au score. De plus, Fai n’a pas beaucoup joué cette saison et il avait très envie de se montrer. Je retiens surtout son envie qui a débouché sur ce geste maladroit. C’est un joueur important dans le vestiaire".

Malgré la défaite, le coach sénégalais préfère retenir le positif. "Ce qu’il faut retenir en tant que supporter ou entraîneur du Standard, c’est la manière avec laquelle on a voulu donner une opposition à cette belle équipe d’Anderlecht".

