Pro League : Malines-Standard, la victoire ou la fin des illusions européenne ? (LIVE audio et commenté 16H)

C’est en tant que leader que Malines reçoit le Standard lors de la 4e journée des PO2. La victoire est essentielle pour les deux équipes : Malines pour continuer de trôner en tête de ces PO2. Le Standard pour ne pas enterrer ses dernières illusions de qualification européenne.

Après sa défaite face à Malines lors du match aller à domicile, le Standard voudra montrer un autre visage ce dimanche. De toute façon, si les hommes de Mbaye Leye veulent encore croire à la course à l’Europe, tout autre résultat qu’une victoire et cela signifierait la fin de leurs illusions. Mais pour cela, il faudra être plus régulier.

Pour motiver son groupe, le coach pourra compter sur le retour du capitaine. Zinho Vanheusden a pu regoutter à la joie du terrain jeudi. Si le défenseur central doit encore engranger du rythme avant de retrouver son niveau, son retour risque de revigorer l’ensemble de l’équipe.

En face, Malines a profité du faux pas d’Ostende pour prendre la tête des PO2. Wouter Vrancken aura donc à cœur de trouver la meilleure tactique pour repartir à nouveau avec les trois points et continuer à croire à une possible participation européenne.

Alors laquelle des deux équipes aura le mieux récupérer de la rencontre de jeudi ? Réponse sous le coup de 18h.