C’était une rencontre alléchante sur papier et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux équipes n’ont pas déçu. À l’occasion de 19e journée de Pro League, Malines s’est imposé 4-3 (!) face à La Gantoise, l’équipe en forme du moment en Belgique qui restait sur quatre victoires consécutives en championnat. Grâce à ce succès, les Malinois recollent à leurs opposants du soir au classement (7e avec 30 points) et restent en course pour le top 4.

Le premier but de la rencontre ne tombe "qu’à" la 33e minute de jeu. Le jeune Van Hoorenbeeck tente de relancer proprement mais s’emmêle les pinceaux avant de se faire chiper le ballon par Julien De Sart. Le ballon arrive alors dans les pieds de ce diable de Tissoudali qui passe son adversaire direct avec beaucoup de réussite et déclenche une frappe croisée qui termine dans les filets de Coucke (0-1, 33').

Loin d’être abattus, les Malinois réagissent dans la foulée des pieds de Mrabti qui, lui aussi, bénéficie d’un peu de chance (1-1, 46'). Bien positionné, le milieu offensif suédois reprend en un temps un centre de Walsh et égalise après que le ballon a été dévié par le malheureux Ngadeu.

J’sais plus si j’suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds : Nikola Storm !

Au retour des vestiaires, les Buffalos reprennent à nouveau l’avantage sur une contre-attaque rondement menée par Bezus. Parti du milieu de terrain, l’Ukrainien fonce tout droit vers le but adverse et décale parfaitement Depoitre sur le côté droit. Ce dernier trompe alors le dernier rempart malinois d’une belle frappe croisée (1-2, 50')

La Gantoise a-t-elle fait le plus dur ? Et bien non… comme en première période, les Sang et Or répondent directement aux Gantois. Bizarrement esseulé sur le flanc gauche, Storm se balade jusqu’au rectangle adverse et trompe Bolat d’un boulet de canon au premier poteau (54'). 2-2 puis… 3-2, six petites minutes plus tard après un penalty de Mrabti qui signe un doublé (60').

Il reste une demi-heure dans cette rencontre encore loin d’être terminée. Et pour cause, Gand va profiter d’un mauvais alignement défensif malinois pour revenir au score. Parti en profondeur, Depoitre distille une excellente passe pour Tissoudali qui plante sa 2e rose de la soirée (3-3' 68'). Et après Mrabti et Tissoudali, c’est au tour de Storm d’y aller de son doublé pour inscrire le but du 4-3 (70') d'une superbe frappe enroulée du pied droit cette fois. Le score ne bougera plus, Malines s’impose face à la Gantoise au terme d’un véritable festival de buts et remporte trois points importantissimes pour continuer à rêver du top 4.