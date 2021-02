Pro League : Malgré des millions de pertes, il n'y a pas eu de manquement au fair-play financier

Seuls six clubs de football professionnel n’ont pas enregistré un résultat négatif dans leurs comptes pour la saison 2019-2020. Malgré cela, la Commission des licences de l’Union belge (URBSFA) n’a pas constaté d’infractions aux règles relatives au fair-play financier. A noter qu’Anderlecht a enregistré un résultat négatif de presque 35 millions d’euros.

Les dix-huit clubs de 1A et trois de 1B (Union, Westerlo et Lommel) ont enregistré une perte combinée de 53,6 millions d’euros la saison dernière. C’est une amélioration par rapport à l’année précédente – où la perte totale s’élevait à près de 88 millions. Alors qu’au cours de la saison 2018-2019, cinq clubs avaient obtenu un résultat positif, ils sont cette fois six.

Si la perte totale est moindre, c’est principalement dû à deux clubs. Genk est le premier (29 millions d’euros), suivi par le Club Bruges (24,2). Charleroi (5,4), Ostende (2,6), le FC Malines (436.000 euros) et Waasland-Beveren (340.000) sont également restés dans le vert.

A l’autre bout, Anderlecht est encore le pire élève de la classe avec une perte de 34,9 millions, suivi par l’Antwerp (14,9) et Oud-Heverlee Louvain (14,3). Ce trio a également été en bas de classement dans le précédent rapport de la Commission des licences.