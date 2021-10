Ostende vit un début de saison "correct", calfeutré dans le ventre mou de la Pro League. Le KVO le doit en grande partie à un homme : Makhtar Gueye. Le Sénégalais est le véritable porte-bonheur de son équipe. Cette saison quand il marque, les Côtiers ne perdent pas.



A 23 ans, Gueye a rejoint les bords de la mer du Nord l’été dernier. Inconnu ou presque, il n’a pas tardé à se faire une réputation au sein de notre championnat. Et pour ça rien de mieux que de choisir ses "victimes". Gueye l’a bien compris. Son premier but belge, il le claque contre Anderlecht. Il score encore contre Genk, le FC Bruges ou La Gantoise. Pas mal pour une première saison qu’il termine avec 11 buts au compteur.



Bien mais pas suffisant. Il en veut plus. Gueye augmente donc le rythme. Après un match quelconque contre Charleroi, il se met en route : trois matches, trois buts… et trois victoires pour Ostende. Genk et La Gantoise s’inclinent devant son efficacité. Anderlecht aussi puisqu’il passe un doublé à Van Crombrugge.



Cette saison, il totalise déjà 8 buts en 11 apparitions. Dont 5 goals lors de ses 4 derniers matches. Il assure à lui seul la moitié de la production offensive de l’équipe d’Alexander Blessin. Makhtar a secoué les filets dans 7 rencontres différentes : résultats 5 victoires et deux partages. S’il marque Ostende ne perd pas. Et cette stat est valable depuis son arrivée en Belgique… ou presque. Son but inscrit l’an dernier contre le FC Bruges constitue l’exception qui confirme la règle.



Et ce n’est pas fini. Cette règle concerne aussi ses passages à Saint-Etienne (6 buts, 5 matches sans défaite) et Nancy (7 buts, 7 matches sans défaite).



Courtrai prochain adversaire des "Kustboys" sait ce qu’il lui reste à faire : museler Gueye, le buteur porte-bonheur.