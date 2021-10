Pro League : Luka Elsner présenté ce mardi par le Standard

Depuis la défaite à Malines (3-1) le 1er octobre dernier, l’eau a coulé sous les ponts liégeois. Mbaye Leye, Eric Deflandre et Patrick Asselman ont été remerciés et le Standard a annoncé l’arrivée de Luka Elsner comme nouveau T1. Will Still sera son T2 et Serge Costa, le T3.

Si l’entraîneur slovène a donné sa première séance d’entraînement ce lundi, il sera officiellement présenté à la presse ce mardi à 13h par les Rouches.

L’ancien défenseur connaît bien le championnat belge puisqu’il a déjà entraîné l’Union Saint-Gilloise et qu’il était en poste à Courtrai au moment où le Standard l’a contacté.

Le Standard est le 7e club qu’il va entraîner (Domzale, Olimpija Ljubljana, Paphos FC, Union Saint-Gilloise, Amiens, Courtrai).