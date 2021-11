Mené deux buts à rien, le Standard ramène finalement un point du Club de Bruges. Si le nul ne fait pas les affaires des Rouches, Luka Elsner en tire tout de même du positif. "Il faut respecter cette dynamique positive. Remonter un 2-0 ici, c’est assez important. On a tout donné et on a fait preuve de bonnes qualités. On a pris un point important. Il démontre qu’un état d’esprit est en train de se créer. Même si ce n’est qu’un point".

Si les Liégeois ont montré un bel état d’esprit lors de ce choc face aux hommes de Philippe Clément, il a souvent fait défaut dans des rencontres face aux équipes du ventre mou. Un point à améliorer pour le nouvel entraineur rouche. "Il faut qu’il soit tout le temps présent, sans être dépendant des évènements. Surtout quand on joue des matches qu’on doit gagner à la maison. On essaie de créer des bases et aujourd’hui on en a vu un morceau. On encaisse cependant des buts évitables mais on va rebondir. Nous devrons être acteurs dès la première minute et ne pas tout le temps devoir courir après le score".

Les Liégeois ont fini le match avec des crampes, après avoir tout donné ce dimanche. L’ancien entraineur de Courtrai tient une double explication. "On progresse physiquement, ça me semblait très important quand je suis arrivé. On voit qu’on a une capacité de répondre sur cette capacité athlétique qui nous permet de défendre jusqu’à la dernière seconde. Après c’est normal qu’en allant au bout de soi-même, c’est aller au contact des crampes. Il faut garder de la lucidité pour les fins de matches car ça peut nous permettre d’obtenir les trois points ce dimanche".

Le Standard est-il simplement un chantier ouvert à un moment de la saison où il ne devrait pas l’être ? "Effectivement, c’est d’ailleurs pour ça qu’il y a eu un changement d’entraineur. J’essaie d’apporter ce qui a fait défaut dans le passé. Ce sont des garçons qui rendent sur le terrain et c’est de bon augure pour la suite. Il faut remettre le couvercle tous les jours, ça nous fera grandir".

Luka Elsner a aligné un trio offensif inédit avec Muleka, Dragus et Dönnum. Ce dernier s’est d’ailleurs montré décisif face aux Brugeois. "On a eu difficile à apporter un danger en première mi-temps, on a beaucoup joué dos au but. On a réussi de belles sorties de balle jusqu’au dernier geste. On n’a pas beaucoup vu Dönnum mais il était présent à des moments décisifs. C’est pour ça que ces joueurs-là sont importants dans le dispositif".