Luka Elsner reprend donc le casier de Mbaye Leye au Standard. L’ex-technicien de l’Union St-Gilloise, Amiens et Courtrai quitte le KVK… où il était encore sous contrat pour 3 ans. Fils et petit-fils d’entraîneur, le Franco-Slovène a le gène du coaching dans le sang. Portrait en forme de témoignages.

" Je n’ai que du positif à dire sur Luka " commence Thibaut Peyre, le défenseur de Malines qui a évolué sous les ordres du Franco-Slovéne, voici trois ans à l’Union St-Gilloise. " Il a fait renaître ma carrière… qui commençait à stagner. Ses entraînements étaient chaque jour novateurs et diversifiés, à l’inverse d’autres coaches que j’ai connus et dont tu devinais le programme à l’avance... C’est un homme très instruit, qui lit beaucoup et se renouvelle en permanence : et comme il est beau gosse, il a énormément de charisme ! (clin d’œil) Elsner est exactement ce dont le Standard a besoin : il adore travailler avec les jeunes, il maîtrise la post-formation… et les jeunes vont adhérer à son approche, car avec lui, tu ne t’ennuies jamais ! Il a aussi la poigne nécessaire… et il savait être dur quand il le fallait : c’est nécessaire pour faire progresser des jeunes. C’est un gros bosseur… mais en-dehors du boulot, il sait aussi être chaleureux et faire preuve d’empathie pour vos contingences personnelles. " ►►► À lire aussi : le Standard mise sur le duo Luka Elsner-Will Still pour se relancer

" Luka bosse comme un malade "

© Tous droits réservés Mbaye Leye parlait de la nécessité d’un " méchant " pour remettre de l’ordre à Sclessin. Le Standard aurait donc ciblé la bonne personne… " C’est plus qu’un passionné, c’est un vrai… autiste du foot ! " nous explique cet ex-collaborateur d’Elsner en club. " Avant même le Covid, il avait déjà chopé un sale virus ! (rire) Le foot est tout pour lui… et passe même avant sa famille. Luka bosse comme un malade et a 35 idées par minute (sic) : il vous envoie son premier Whatsapp à 7h06… et le dernier à 1h10 du matin avec son ultime fulgurance tactique. C’est une vraie machine (sic), il ne s’arrête jamais. Et c’est un control-freak : il veut toujours avoir deux coups d’avance et calcule tout ce qu’il dit et fait. Il planifie tout et va vous harceler trois ou quatre fois sur la journée pour voir si les choses sont en route… sinon il vous devance ! Luka fait partie de cette nouvelle génération de coaches 2.0 férus de datas et d’analyses… mais qui entretiennent un excellent relationnel avec les joueurs vu leur proximité d’âge. "

Et ce proche de nous narrer quelques anecdotes… " Il avait dans son bureau une affiche avec toutes les personnalités qui l’inspiraient : il y avait là Abraham Lincoln, Alex Ferguson, Albert Einstein, Pep Guardiola ou encore Arsène Wenger. Il placardait aussi sur les murs des vestiaires des slogans de motivation et de victoires, pour nourrir cette culture de la gagne chez les joueurs. Et après chaque succès, c’était le même rituel : il ajoutait au mur une photo du match pour prolonger la dynamique. Du coup, chaque joueur cravachait pour être sur la photo la semaine suivante ! "

Le groupe au-dessus des individus

Et un autre ex-collaborateur en club au quotidien d’abonder dans le même sens. " Luka est quelqu’un qui attend une implication totale… et qui montre l’exemple. Il pratique la discipline et la rigueur : il ne rigole pas avec la ponctualité et veut des entraînements prestés à 100%. Il mettait toujours le groupe au-dessus des individualités, mais savait aussi être proche des joueurs en communiquant beaucoup. Je suis content pour lui qu’il accède à un club du top comme le Standard : il le mérite… et avec les années d’expérience, il a aussi su évoluer vers plus de sérénité et de souplesse. "

3 images © AFP or licensors

Le Franco-Slovène aura donc la mission de redresser un club liégeois à l’agonie. Même au prix d’un sérieux tour de vis. " Ce n’est pas un facile (sic), ce sont sans doute ses origines de l’Est… " sourit notre premier interlocuteur. " Quand il est fâché, il est capable de monter très haut dans les décibels... et de vraiment gueuler! Il dit clairement les choses… et en direct. Mais quand les choses sont dites, c’est réglé. Il est capable de dire à un joueur qui a foiré ‘T’es qu’une m… !’ devant tout le vestiaire… mais le lendemain, il va prendre le joueur dans son bureau pour redémarrer d’une page blanche. Il est très attachant… même si ce n’est pas à proprement parler un grand comique ! Sa première blague, il nous l’a racontée… à l’avant-dernier match de la saison, quand tous les verdicts étaient tombés. Quelle blague ? Je la garde pour moi ! " (rire) Sclessin est maintenant au parfum.