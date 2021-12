Une grosse douzaine de mois plus tard, le club anversois est lanterne rouge avec neuf petits points inscrits en vingt rencontres. Comment expliquer une telle descente aux enfers ? Tentative de réponse.

Largement battu par Anderlecht , le Beerschot n’y arrive plus. Mais où est passé ce club si séduisant qui flirtait avec les premières places du championnat il y a un an ?

Parti de l’autre côté de l’Atlantique pour une expérience américaine avec son ami Nicolas Frutos, Losada voit tout de même son club de coeur boucler une belle saison à la neuvième place après un bon travail de son successeur Will Still .

Tout juste promus, les Anversois entamaient la saison 2020-2021 de la plus belle des manières en jouant les premières places avec Charleroi avant de perdre du terrain notamment à cause d’une vague de covid dans son noyau. Mais pas de quoi entacher le superbe début de saison. A cette même période de la saison, le club anversois figurait à la sixième place avec 29 points, soit vingt de plus qu’à l’heure actuelle.

Auteur de huit buts et six passes décisives durant la première partie de championnat, l’attaquant est vendu à La Gantoise durant le dernier mercato hivernal.

Auteur de seize buts et autant de passes décisives, il terminait la saison avec le meilleur ratio de buts inscrits et assists donnés.

Véritable révélation au Beerschot la saison passée, Raphaël Holzhauser n’est plus que l’ombre de lui-même.

De nombreux observateurs s’étaient montrés surpris lorsqu’en mai dernier, le Beerschot annonçait l’arrivée sur la touche de Peter Maes en remplacement de Will Still, malgré un bon travail de l’actuel adjoint du Standard. L’aventure de l’ancien entraîneur de Lokeren ne durera que quelques mois et c’est un nouvel Argentin qui débarque à la tête des Rats, Javier Torrente. L’ancien adjoint de Marseille arrivait avec une mission bien simple : redresser le navire. Mais trois mois après son arrivée, les maux sont toujours bien présents, l’équipe ayant même touché le fond face aux Bruxellois.

"On a essayé de changer quelque chose par nous-mêmes pour changer le cours du match". Les mots de Pierre Bourdin après une première mi-temps catastrophique face aux Mauves en disent long. Les joueurs sont-ils toujours derrière Javier Torrente ?

Complètement surpassés par le Sporting de Vincent Kompany, les propres joueurs du Beerschot repositionnent Holzhauser un cran plus bas avant que celui-ci ne prenne une rouge. Si le capitaine Mike Vanhamel a essayé de tempérer en interview d’après-match, certains propos font tout de même réfléchir. "On a été nuls à chaque poste. La saison sera longue si on continue comme ça".

Avec deux petites victoires en onze matches et une élimination en Coupe, le bilan du natif de Rosario peut faire des sceptiques. Parviendra-t-il à faire renaître ce club, pourtant encore si séduisant il y a un an ? Seul l’avenir le dira, mais le temps presse puisque les Anversois comptent dix points de retard sur Seraing.