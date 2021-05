Pro League : Leye aligne beaucoup de jeunes pour l’honneur face à Ostende (LIVE audio et commenté 20H)

Le Standard reçoit les Côtiers à Sclessin ce samedi soir lors de la dernière journée de Pro League. Cette rencontre est à suivre en direct audio et en direct commenté dès 20 heures.

Alors que Malines et la Gantoise se disputeront une place qualificative pour l’Europe, le Standard et Ostende doivent se contenter d’un match sans enjeu. Respectivement quatrième (28 points) et troisième (31 points), les deux équipes ne peuvent plus prétendre à la première place du groupe actuellement occupée par les Malinois.

Il s’agira avant tout pour le Standard de sauver son honneur mais aussi de laver l’affront subi au match aller. Pour rappel, le premier mai dernier, les Liégeois s’étaient inclinés sur un score de tennis en ouverture des play-offs 2 sur le terrain des Ostendais (6-2). Difficile de faire pire.

Les Rouches ont également tout intérêt à gagner pour leurs supporters qui commencent à perdre patience. Mbaye Leye, l’entraîneur du Standard doit une nouvelle fois composer avec un effectif déforcé, comme face à la Gantoise, Moussa Sissako, Selim Amallah, Laurent Jans, Nicolas Raskin, Gokjo Cimirot, Samuel Bastien et Arnaud Bodart étant blessés.

Face à cette situation, Mbaye Leye décide d'aligner plusieurs jeunes inexpérimentés au coup d'envoi comme Calut, Deferriere ou Ngoy.