Pro League : Les Zèbres peuvent-ils stopper le Club de Bruges ? (LIVE audio et commenté 20H45)

Le Sporting de Charleroi accueille le FC Bruges ce vendredi soir dans le cadre de la 26e journée de Pro League. A l’origine, cette rencontre devait avoir lieu le 14 février dernier mais elle a été reportée en raison de l’état du terrain gelé.

La mission s’annonce compliquée pour les Zèbres, ces derniers ne s’étant plus imposés en championnat depuis le 30 janvier (victoire 1-3 à Courtrai). Les hommes de Karim Belhocine restent sur un petit bilan de 3/12 durant ces quatre derniers matches : insuffisant pour accéder aux playoffs 1. Mais en cas de victoire face au Club de Bruges, Charleroi se relancerait totalement dans la course à une qualification.

Et puis souvenez-vous… le 8 août 2020, les Carolos étaient parvenus à s’imposer en terres brugeoises (0-1). A l’époque, le Sporting de Charleroi régnait sur la Pro League avec un magnifique 18/18.

Mais depuis, la situation a changé de tout au tout. Charleroi pointe à la onzième place de Pro League avec 40 points, alors que le FC Bruges domine tous ses adversaires avec une première place et 66 points au compteur. Plus impressionnant encore, les Gazelles n’ont plus perdu en championnat depuis le… 20 décembre dernier (défaite 0-1 face à la Gantoise). Néanmoins, les joueurs de Philippe Clément vivent des moments plus difficiles avec une élimination en Europa League suivie de celle en Coupe de Belgique face au Standard. Le bon moment pour Charleroi ?

Cette rencontre est à suivre en direct audio et en direct commenté ce vendredi à partir de 20h45.