Standard - Charleroi : le résumé - Pro League - 17e journée - 05/12/2021 Treize ans. Cela faisait treize ans que le Sporting de Charleroi ne s’était plus imposé à Sclessin. La série est donc coupée ce dimanche soir, et de quelle manière puisque les Zèbres se sont imposés trois buts à rien. La première tentative du match est pourtant liégeoise mais la tête de Jackson Muleka après un bon centre de Maxime Lestienne est facilement captée par Hervé Koffi. Quelques minutes après, les deux surprises du onze de départ se retrouvent une nouvelle fois mais la déviation en un temps du Congolais passe à côté. Le portier carolo doit à nouveau intervenir sur un centre tir de Lestienne qui prenait la direction de la lucarne. Le numéro 22 liégeois profite bien de sa titularisation en se montrant le Rouche le plus dangereux durant les premières minutes. A la 22e minute, Adem Zorgane trouve Ali Gholizadeh dans le rectangle. L’Iranien bute sur Arnaud Bodart mais Shamar Nicholson est attentif pour pousser le ballon au fond, en véritable renard des surfaces. Les Carolos sont proches de doubler la mise quelques minutes après mais un sauvetage in extremis de Konstantinos Laifis garde les Rouches dans la rencontre. Loin de se décourager, les Standardmen se rapprochent de la surface carolo mais un excellent Koffi empêche Aron Donnum de remettre les deux équipes à égalité sur un tir à bout portant. Un arrêt crucial puisque les Zèbres se mettent à l’abri peu avant la mi-temps. Sur un centre de Jackson Tchatchoua, Nicholson place une tête sur le poteau avant que Stefan Knezevic ne pousse le ballon au fond des filets sous les yeux d’une défense rouche aux abonnés absents. Un but suivi d’une échauffourée entre les deux équipes où Donnum et Marco Ilaimaharitra. Juste avant le repos, Lestienne se créé une nouvelle occasion mais sa déviation à bout portant est facilement captée par l’ancien portier mouscronnois. Après le repos, et alors qu’on pensait voir des Rouches déterminés à recoller au score, c’est l’inverse qui se produit. Peu avant l’heure de jeu, Zorgane, tout bonnement excellent ce dimanche, trouve Nicholson d’une subtile déviation. Le numéro dix carolo s’en va droit au but et lobe Bodart sans difficultés. L’arbitre annule le but pour une position de hors-jeu avant de revenir sur sa décision après discussion avec le VAR. Furieux, les supporters rouches interrompent la partie à l’heure de jeu en lançant des fumigènes sur la pelouse. L’arbitre arrête temporairement la partie avant de reprendre une dizaine de minutes plus tard. Mais… deux minutes après la reprise, Bodart se voit obligé de retirer de nouveaux fumigènes lancés à côté de son but. Le reste de la partie voit les hommes de Luka Elsner tenter de se rapprocher du but carolo, en laissant des espaces pour des contres adverses. Alors que le match était sur le point de s'achever, des supporters rouches lancent de nouveaux fumigènes avant d'envahir la pelouse, provoquant des images tristement chaotiques. Cette défaite fait mal au Standard qui peine à produire du bon jeu cette saison. Les Standardmen pointent à une décevante treizième place, tandis que les Carolos s’installent temporairement dans le top 4 après une victoire méritée dans ce derby wallon.