Philippe Clement, vainqueur en 2019, est opposé à Vincent Kompany et Alexander Blessin pour le titre d’entraîneur de l’année en Pro League.



Le Brugeois routinier de ce genre de référendum (il a aussi été deux fois récompensé lors du gala du Soulier d’or) fait face à deux jeunes entraîneurs, débutants (ou presque) en Pro League. Champion avec Genk puis avec Bruges, Clement est en bonne position pour réussir la passe de trois.



Après une première courte expérience lors de la saison 2019-2020, Vince the Prince a repris les rênes à la mi-août. Il dispute donc sa première saison complète. Un exercice fait de haut et de bas mais qui n’a pas empêché le Sporting d’atteindre les PO1.



L’autre nouvelle tête de ce trio, c’est l’Allemand Alexandre Blessin (47 ans). Issu de la filière Red Bull, il a débarqué à Ostende en début de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a marqué les esprits. Le jeu léché de son KVO a séduit. Les Côtiers n’ont manqué les PO1 que de justesse.



Contrairement au Soulier d’Or, ce sont les joueurs de Pro League qui votent pour décerner cette récompense.