Pro League : Le Standard s’impose sans briller à Seraing dans le derby liégeois

Le Standard a remporté le derby liégeois face à Seraing sans pour autant convaincre. Les Rouches se sont contentés d’un penalty transformé par Selim Amallah pour prendre les trois points sur le plus petit des écarts. Les Métallos se sont créés plus d’occasions mais ne sont pas parvenus à tromper Bodart.

Le Stade du Pairay est bien rempli pour ce premier derby en première division depuis plus de 25 ans. Si les places n’avaient pas été mises en vente pour les supporters liégeois, ils sont tout de même nombreux derrière un des buts. L’ambiance est bon enfant pour ce qui reste tout de même un derby.

Les Métallos mettent d’emblée la pression sur les Rouches et se créent une première situation après trois minutes mais les tentatives de frappe sont contrées.

A la 18e, Maziz tente sa chance sur coup franc mais son envoi passe au-dessus du but de Bodart.

Le Standard a du mal à créer du danger mais obtient un penalty pour une faute de Nadrani sur Muleka. Selim Amallah fait 0-1 en tirant au milieu du but (21e).

Le match est pauvre en occasion même si les Sérésiens tentent d’amener du danger dans le rectangle du Standard et il faut un double arrêt de Bodart pour écarter le danger (33e).

Le Standard tente de réagir mais la frappe de Bastien est beaucoup trop centrale (36e). Seraing profite d’une perte de balle de Gavory mais la frappe de Maziz passe à côté (40e).

Juste avant la mi-temps, les Sérésiens jouent vite un coup franc et Kilota s’infiltre dans le rectangle mais sa frappe passe au-dessus.

Au retour des vestiaires, le match repart sur les mêmes bases. Seraing est plus dangereux que le Standard. Mikautadze, monté à la mi-temps, se heurte à Bodart (53e).

Bodart est à nouveau à la bonne place pour détourner la tête de Nadrani (56e). Seraing joue plus haut et laisse des espaces dans le dos de la défense mais les joueurs du Standard manquent de précision et ne parviennent pas à en profiter.

Al-Dakhil doit suppléer Bodart sur la ligne pour empêcher une tête de Bernier de rentrer (77e). Les Liégeois vont se retrouver encore plus en difficulté. Sissako est exclu pour un deuxième carton jaune à la 83e.

Samuel Bastien hérite tout de même d’une belle occasion suite à une récupération de Klauss mais le tir du milieu de terrain est trop central (87e).

Arnaud Bodart doit encore se détendre à la 92e sur un tir enroulé de Jallow. Les Liégeois souffrent jusqu’au bout et Al-Dakhil sauve une nouvelle fois la balle sur la ligne (93e).

Les Sérésiens pourront s’en vouloir au vu des nombreuses occasions manquées. Les Liégeois s’en sortent bien et ramènent trois points de ce derby liégeois. Au classement, les Liégeois remontent à la deuxième place avec 13 points. Seraing est neuvième avec 9 points.