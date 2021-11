Pro League : Le Standard remonte un retard de deux buts et arrache un point à Bruges

Mené 2-0 après 35 minutes sur la pelouse du FC Bruges après des buts de Dost et De Ketelaere, le Standard a réussi à arracher un point au courage sur des buts de Donnum et Dussenne sur penalty dans un match intense.

Le début de match est disputé. Les Brugeois tentent de prendre le match en main et mettent la pression sur des Liégeois combatifs et bien dans leur pressing qui tentent de trouver l’ouverture en contre.

Le premier danger est Brugeois. Dost trouve Vormer en retrait à l’entrée du rectangle. Le Néerlandais tente sa chance de loin mais sa frappe passe au-dessus (11e).

Bruges ouvre la marque à la 15e sur un but un peu gag. Bodart loupe sa sortie et le ballon rebondi sur la tête de Dost qui presque involontairement inscrit le premier but de la rencontre.

Les Brugeois se montrent ensuite dangereux sur phase arrêtée. Hendry coupe un corner au premier poteau mais sa tête passe juste au-dessus. Bodart était battu (15e).

C’est une nouvelle fois sur phase arrêtée que Bruges crée du danger. Maouassa envoie le ballon au deuxième poteau. Muleka dégage mal le ballon de la tête qui revient à l’entrée du rectangle. De Ketelaere est à la réception du ballon et reprend de volée. Sa frappe est imparable et trompe Bodart (36e).

Le Standard en a plein les pieds et Bodart doit intervenir dans les pieds de Dost pour empêcher les Rouches de prendre totalement l’eau (38e).

Les Liégeois reviennent dans la rencontre une minute plus tard. Donnum est trouvé dans le dos de la défense brugeoise par Cimirot. Mignolet trop haut manque sa sortie. Le Norvégien le dribble et conclut de l’extérieur dans le but vide (39e).

Au retour des vestiaires, les Liégeois tentent d’équilibrer les débats. Mignolet, décidément pas bien dans son match, se trompe à nouveau dans sa sortie et accroche Donnum, penalty pour le Standard. Noé Dussenne se présente et convertit le penalty d’un tir croisé dans le petit filet. Mignolet était parti du bon côté mais ne parvient pas à toucher le ballon (52e).

La rencontre s’emballe et gagne en nervosité. Les fautes s’accumulent et le banc brugeois s’agite et Philippe Clément reçoit un carton jaune pour de multiples rouspétances.

Arnaud Bodart doit encore intervenir à la 87e sur un coup franc de Vanaken qui tire à ras de sol du côté fermé.

La fin de match est intense. Les Liégeois ont beaucoup donné et quelques joueurs sont perclus de crampes. Au courage, les Rouches tiennent et arrachent un point sur le terrain de Bruges.