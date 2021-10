Pro League : le Standard partage face à Courtrai, toujours pas de victoire sous Elsner

Après une première demi-heure ennuyeuse et soporifique lors de laquelle le Standard et Courtrai s’observent, les Liégeois frappent pour la 1ère fois en direction du but adverse via Cimirot qui tente sa chance de loin. Face à une défense courtraisienne bien compacte, les Rouches cherchent la solution mais ne parviennent pas à se montrer dangereux.

Ce sont d’ailleurs les Kerels qui se créent la première grosse occasion de la partie. Sur un bon ballon de Selemani dans le rectangle, Gueye dévie le ballon en direction du but liégeois. Bodart est battu mais Dussenne effectue un gros retour défensif et dégage le ballon avant que ce dernier ne franchisse la ligne. Le Standard peut souffler.

Et cette occasion a le mérite de réveiller les locaux. Dans les derniers instants de la 1ère période, Siquet puis Nkounkou mettent le feu dans le camp courtraisien mais Ilic est à la parade.

Au retour des vestiaires, Courtrai met le pied sur le ballon et va même inscrire le but d’ouverture face aux Liégeois. Esseulé, Gueye voit sa tête mal repoussée par Bodart dans les pieds de Moreno qui ne se fait pas prier : 0-1 (52'), le Standard est dos au mur.

Si les Rouches sont malmenés, les joueurs de Luka Elsner semblent complètement amorphes, abattus après le but courtraisien. À vingt minutes du terme, les Liégeois se créent néanmoins une grosse opportunité des pieds de Bastien mais Ilic réalise une incroyable parade pour maintenir ce petit but d’avance.

Alors que les supporters du Standard n’y croient plus, le revenant Merveille Bokadi, qui dispute ses premières minutes en championnat cette saison après sa grosse blessure, est servi par Carcela, autre réserviste, et enroule une frappe du droit qui termine au fond du but d’Ilic (1-1, 82').

En fin de partie, le Standard pousse pour inscrire le but de la victoire mais la 3e meilleure défense de Pro League repousse les tentatives adverses. 1-1 : score finale, et déjà un sixième match sans victoire pour les Liégeois.