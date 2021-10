Pro League - Le Standard annonce bannir de son stade l'auteur du jet de pétard sur le gardien d'OHL

Standard - OHL : le résumé - Pro League - 11e journée - 16/10/2021 Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Alors que le Standard avait tout en main pour l’emporter face à l’OHL pour la première de Luka Elsner, les Liégeois ont gâché une avance de deux buts et se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu par les Louvanistes. Xavier Mercier d’une magnifique frappe lointaine (90+6') et Sory Kaba (90+10') ont répondu aux habituels réservistes Abdoul Tapsoba et Denis Dragus. Au classement, le Standard occupe la 11e place avec 14 points alors qu'OHL arrache un point précieux dans la lutte pour le maintien.