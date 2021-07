Pro League : le Standard accueille Genk pour l’ouverture du championnat (live audio et commenté à 20h45)

C’est reparti pour un tour ! Après plusieurs semaines d’interruption, le championnat belge reprend ses droits ce vendredi soir avec une affiche alléchante entre Genk et le Standard.

Seulement huitième la saison passée, le Standard doit absolument se réveiller cette saison. Confirmé comme entraîneur du Standard malgré des résultats médiocres, Mbaye Leye impose sa patte sur le groupe liégeois en écartant plusieurs joueurs autrefois cadres comme Carcela ou Lestienne. De quoi poser les bases d’un Standard dont il espère ressortir le maximum de la force collective. Le coach Sénégalais a notamment expliqué que les joueurs qui voulaient jouer pour eux n’étaient "pas les bienvenus".

L’été a été bien chargé à Sclessin et continuera de l’être. Après les départs de Michel-Ange Balikwisha et Zinho Vanheusden, le Standard doit désormais gérer les cas de Hugo Siquet et Nicolas Raskin, cités dans d’autres clubs.

De son côté, Genk a étonné la saison dernière. Après un début de saison assez chaotique, l’arrivée de John van den Brom a remis de l’ordre dans le club limbourgeois qui lui a presque permis de décrocher le titre inespéré, manqué pour un petit point seulement. La nouvelle saison a même déjà commencé pour le Racing, défait par Bruges lors de la Supercoupe (3-2). Pour l’ouverture de la nouvelle saison, le trio infernal composé de Bongonda, Ito et Onuachu sera en tout cas sur la pelouse avant qu’il ne soit (probablement) démantelé durant le mercato.