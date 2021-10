Ruud Vormer, titulaire pour la première fois depuis plus d’un mois, a pesé de tout son poids et de son expérience dans la victoire du FC Bruges contre Courtrai. Brassard de capitaine autour du biceps, il a repris sa place dans le onze comme si de rien n’était. Un soldat fidèle sur qui coach Clement peut compter.



Sept saisons à plus de 40 matches (avec une pointe à 49) pour un bilan de 58 buts et 88 assists, le Soulier d’Or 2017 s’est érigé est une icône du FCB. Métronome de l’entrejeu, moteur du pressing, leader par l’exemple et diablement efficace, Vormer affiche le profil du joueur-relais idéal pour un entraîneur. Michel Preud’homme, Ivan Leko et Philippe Clement ne s’y sont pas trompés en lui confiant les clés du jeu puis le brassard de capitaine. La façade rustre du Néerlandais ne doit pas masquer son pied droit adroit. Certes, c’est un besogneux, mais pas dénué de talent.



Et pourtant cet été, le soldat Vormer a perdu du galon. Le rôle de capitaine lui appartient toujours mais il doit l’assurer autrement, plus en retrait. Le poids des années peut-être. Là où il enquillait les minutes sans ciller, il voit son temps de jeu décliner. Il n’est plus invité systématiquement au coup d’envoi. Sa place au banquet des grandes soirées européennes n’est plus réservée d’office. C’est du banc qu’il a vécu les deux exploits brugeois en C1 face au PSG et à Leipzig. Sans doute difficile à vivre quand on a un caractère en acier trempé comme le sien. Il ne dit rien, ne fait pas de vagues. Conscient de son nouveau statut et de son rôle d’exemple.



Alors quand son T1 le relance face à Courtrai en l’absence de Balanta, le soldat Vormer monte au front comme s’il ne l’avait jamais quitté. En une mi-temps, il prouve qu’il n’a rien perdu de sa hargne et de sa force de frappe. Il démontre aussi que son pied droit est toujours aussi précis sur phase arrêtée et que sa capacité d’infiltration est intacte. Il a tenu 90 minutes et confirmé que son souci au tendon d’Achille n’est plus qu’un mauvais souvenir.



"J’ai vécu des semaines un peu difficiles mais ceci fait très plaisir. C’est vraiment bien de pouvoir directement inscrire deux buts", confie-t-il sur le site du Club. Au sujet de son magnifique coup franc, Vormer assure que “ça, c’est de l’entraînement, chaque semaine, s’entraîner à fond et alors, les balles rentrent au fond du but.”



Une manière de rappeler – si besoin en était – qu’il n’a jamais lâché.