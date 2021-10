Pro League : Le penalty litigieux accordé à Anderlecht fait jaser à Saint-Trond : "Je ne comprends pas qu’on ne fasse pas appel au VAR"

Dennis Schmitt : "Je ne comprends pas qu’on ne fasse pas appel au VAR" - 17/10/2021 Le VAR en Pro League épisode 8472. Anderlecht se déplace du côté de Saint-Trond et bénéficie d’un penalty qui semble très litigieux pour une faute sur Christian Kouamé. L’attaquant ivoirien file au but et se présente face à Daniel Schmidt qui sort dans ses pieds. Kouamé s’effondre, M. Boucaut siffle penalty (48e). La faut semble peu évidente mais pas d’intervention du VAR, ou en tout cas pas pour demander à l’arbitre d’aller vérifier sa décision. Pourtant, Schmidt semble se retirer au bon moment et éviter le contact avec l’attaquant anderlechtois. Le seul petit contact pourrait s’être produit avec le pied de Teixeira avant le duel entre l’attaquant mauve et le portier trudonnaire mais là encore, cela semble peu évident. Anderlecht bénéficiera d’un deuxième penalty à 15 minutes du terme pour une faute de Durkin sur Raman, celui-ci plus légitime. Une chose est sûre, le VAR va encore une fois faire parler de lui après le penalty non sifflé vendredi pour Courtrai au Club Bruges et l’épisode des 8 minutes pour décider du hors-jeu sur le troisième but du Standard face à l’OHL. Le T2 de Saint-Trond, Dennis Schmitt, sur le banc ce dimanche suite à la suspension de Bernd Hollerbach, était très remonté en interview après la rencontre : "C’était une rencontre très intense et nos supporters ont été exceptionnels. On a bien commencé le match et on a eu beaucoup d’occasions. Mais on fait une petite erreur en début de deuxième mi-temps et puis qu’est-ce que je peux dire ? Je ne comprends pas qu’on ne fasse pas appel au VAR. Ce n’est jamais un penalty. Il ne touche pas l’attaquant. Je ne vais rien dire sur l’arbitre mais je ne comprends pas que le VAR ne réagisse pas. Ce n’est pas normal. On joue contre une grande équipe avec un coach fantastique, on fait un grand match mais à chaque fois contre les grandes équipes on a des problèmes. Ce n’est pas juste. On doit gagner ce match normalement. A la fin on peut s’estimer heureux parce qu’on marque à la toute fin du match mais quand on travaille comme ça, on n’a pas besoin d’avoir le VAR".