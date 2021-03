Pro League : Le FC Bruges reporte son entrée en Bourse

Le FC Bruges avait confirmé son intention d’entrer en Bourse sur Euronext Bruxelles en février dernier, ça ne sera finalement pas pour tout de suite. En effet, Le Club de Bruges, qui devait entrer en Bourse ce vendredi matin, a décidé de reporter l’opération.

Le Président du Club Bart Verhaeghe a annoncé la nouvelle via un communiqué : "Nous avons choisi de reporter l’introduction en Bourse du Club compte tenu des conditions de marché actuelles. Bien sûr, c’est dommage, mais nous regardons vers l’avenir. Le Club de Bruges se porte très bien sur le plan financier, organisationnel et sportif et l’ambition reste de faire mieux chaque jour. Nous nous concentrons désormais pleinement sur l’obtention du 4e titre national en 6 ans. L’introduction en Bourse reportée n’a aucun impact sur le fonctionnement du Club. Je remercie nos fans pour leur soutien et leur confiance".