Pro League : Le coup de canon de Brüls face à La Gantoise - 25/07/2021 Christian Brüls a pas mal voyagé dans sa carrière, Eupen, Westerlo, La Gantoise, le Standard et désormais Saint-Trond, la Belgique, le rouquin la connait par cœur. Et pour fêter ses retrouvailles avec les Buffalos, il a décidé de s’offrir un magnifique but. A la 67e minute, Brüls contrôle un ballon en hauteur et enchaîne avec une reprise de volée du gauche, son " mauvais " pied. Résultat, le ballon pris légèrement de l’extérieur du pied s’écarte de Sinan Bolat et termine sa course dans le petit filet du portier turc. Le but est aussi joli qu'utile puisqu'il est synonyme de victoire pour les Trudonnaires.