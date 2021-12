Pro League : le Club de Bruges se défait de Zulte Waregem et revient à 4 longueurs de l’Union

Sans être exceptionnel, le Club de Bruges s’est imposé face à Zulte Waregem (3-0) ce dimanche soir à l’occasion de la 18e journée de Pro League. Après un beau mouvement collectif brugeois, Charles De Ketelaere s’est joué de la défense adverse et a trompé Sammy Bossut pour ouvrir le score du pied gauche (1-0, 13'). Le Essevee n’est pas parvenu à profiter des nombreux cadeaux offerts par la défense brugeoise pour revenir dans la partie. En deuxième période, Mats Rits a mis les Blauw en Zwart à l’abri (2-0, 53') avant que Noa Lang n’inscrive le troisième et dernier but de la partie (3-0, 73').

Avec cette victoire, le Club revient à 4 longueurs de l’Union, vainqueur de Malines cet après-midi (2-0), alors que Zulte Waregem occupe toujours la 17e place du championnat de Belgique.