Pro League : le Club Bruges domine un Seraing joueur et tenace (3-2)

Les hommes de Philippe Clement ont remporté leur match face à un Seraing téméraire ce samedi soir au Jan Breydelstadion. À l’issue de cette rencontre, les Gazelles sont à la deuxième place du classement, à 4 points de l’Union Saint-Gilloise.

Premières quinze minutes largement dominées par les Blauw en Zwart qui créent quelques occasions sans les transformer. Seraing ne doute pas pour autant mais une faute d’Antoine Bernier sur Ruud Vormer dans la surface concède un penalty au Club de Bruges. Bast Dost tente sa chance, ouvre le score pour les Gazelles (1-0) et altère la confiance des Métallos. Seraing tente de réagir, mais manque de justesse dès qu’il se rapproche des 30 mètres de l’adversaire.

Dost, encore lui, aidé par Noa Lang, vient trouver les filets du portier de Seraing pour la seconde fois à la demi-heure (2-0).

Malgré le score, Seraing, joueuse, persiste et essaye de créer plusieurs occasions mais la défense de Bruges ne fait aucun cadeau. À l’inverse, la défense des Métallos parvient à gâcher quelques occasions brugeoises.

Ne baissant pas les bras, Seraing réduit l’écart grâce à Ablie Jallow à la 42ème minute mais Cisse Sandra ne laisse pas d’espoir aux Sérésiens et vient marquer le troisième goal brugeois seulement deux minutes après (3-1).

Et comme on n’est jamais sûr de rien, Dario Del Fabro relance les convictions des Métallos sur coup franc à la 46ème minute (3-2). Les Brugeois qui pensaient peut-être avoir plié le match après le deuxième but de Dost se retrouvent face à des Sérésiens particulièrement tenaces. 3 buts en l’espace de 6 minutes et 5 au total, la première mi-temps offre du spectacle.

En début de seconde mi-temps, Seraing continue d’y croire et se montre de plus en plus offensif, plusieurs belles occasions se créent. À quinze minutes de la fin, ce sont les Blauw en Zwart qui se montrent de plus en plus pressants, ils mettent d’ailleurs un but mais il est annulé pour hors-jeu. Rien n’est encore fait pour le Club pour qui le match n’est pas si simple.

Le score n’évolue pas dans la seconde partie de jeu, rythmée par des changements et plusieurs fautes. Les Sérésiens ont tenu bon mais les Brugeois se sont montrés plus résistants et s’imposent 3 buts à 2 malgré une performance un peu plus faible qu’à leur habitude.