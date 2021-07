Pro League : Le Club Bruges bat l’AEK Athènes en amical (2-1)

Le Club de Bruges s’est imposé 2-1 vendredi dans son centre d’entraînement à Westkapelle contre l’AEK Athènes, champion de Grèce 2018. Charles De Ketelaere et Dani Perez on inscrit les buts des Blauw & Zwart.

Une semaine avant la Supercoupe contre Genk, Bruges a fait le plein de confiance face au club grec. Le Club a commencé le match avec un onze solide avec notamment Noa Lang, Bas Dost et Ruud Vormer. Phillippe Clement a également titularisé quelques jeunes comme le gardien Senne Lammens et Ignace van der Brempt.

Le Club a commencé fort avec un but d’entrée de jeu de Charles De Ketelaere (2e, 1-0). A la pause, quelques cadres comme Dost et Vormer ont cédé leur place. Parmi les remplaçants figurait le retour de Clinton Mata, qui s’était blessé lors du match amical contre le Lokomotov Zagreb le 30 juin. Les Grecs ont égalisé sur un autogoal de Matej Mitrovic, qui a repoussé dans son but un centre de Christos Albanis (57e, 1-1). Clément a alors lancé deux jeunes à l’heure de jeu pour tenter de faire la différence. Ce n’est que dans les derniers instants que Bruges a arraché la victoire grâce à Dani Perez (86e, 2-1).

La Supercoupe de Belgique se jouera le 17 juillet au stade Jan Breydel, rempli au tiers de sa capacité.