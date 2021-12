Surprise au Stade Jan Breydel ce dimanche après-midi ! Le Cercle de Bruges s’est imposé 2-0 dans le derby brugeois face au Club en ouverture de la 21e journée de Pro League. Revigorés ces dernières semaines, les Groen en Zwart ont bousculé le FC Bruges en première période avant d’ouvrir le score en début de 2e mi-temps. C’est l’ancien standardman Senna Miangue qui a inscrit le 1er goal du match après un énorme cafouillage dans le rectangle (1-0, 53'), son premier but en carrière. Malgré les nombreux assauts du Club pour tenter de revenir au score, le Cercle a tenu bon et a même doublé le score en fin de rencontre. Après avoir touché la latte du but de Simon Mignolet quelques minutes plus tôt, Rabbi Matondo a éliminé Sobol et Mechele tout en puissance et en technique, et a servi David Sousa qui n'avait plus qu'à conclure (2-0, 90').

Avec cinq victoires sur les six dernières rencontres (15/18), le Cercle poursuit sa folle remontée (10e avec 25 points) alors que les Blauw en Zwart laissent à l’Union l’opportunité de prendre encore un peu plus d’avance au classement.