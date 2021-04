Pro League : Le calendrier des play-offs sera dévoilé ce lundi

Studio Foot - Dimanche - Pro League - 34e journée (13/39) - 19/04/2021 Suite et fin de la dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football avec Club de Bruges - Mouscron, Standard - Beerschot, Saint-Trond - Anderlecht, Zulte-Waregem - La Gantoise, OHL - Waasland-Beveren, Ostende - Cercle de Bruges et Courtrai - Malines. A l'issue de cette journée, nous connaitrons les équipes qualifiées pour les Playoffs 1 et 2, ainsi que l'équipe reléguée en division 1B ainsi que celle qui devra disputer un barrage pour maintenir sa place en D1A.